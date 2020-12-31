Taciz şüphelisine linç girişimi

İstanbul Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde Afgan uyruklu Mohammed A., 11 yaşındaki kızı bir apartman boşluğuna çağırarak, iddiaya göre taciz girişiminde bulundu. Kız bağırarak kaçıp yakındaki mobilya imalathanesine girerek yardım istedi. Olayın duyulması üzerine kısa sürede toplanan öfkeli bir grup, yabancı uyruklu kişiyi yakalayarak tartaklamaya başladı. Mahalle sakinlerinden bazı kişiler ise öfkeli grubun elinden aldıkları şüpheliyi bir mağazaya götürerek polise haber verdi. Polis ekipleri, taciz girişiminde bulunmak istediği öne sürülen yabancı uyruklu kişiyi linç etmek isteyen öfkeli grubu dağıttı. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yabancı uyruklu kişi, polis aracına bindirildi. Bazı kişiler polis aracındaki şüpheliye saldırmak istedi. Polis, bu kişileri uzaklaştırmaya çalışırken kısa süreli arbede çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, ilk ifadesinde iki eşinden 9 çocuğu olduğunu söyledi. Şüpheli, kızı adres sormak için yanına çağırdığını, yanlış anlaşıldığını iddia etti.