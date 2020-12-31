Tarihi Çorum Sokağı'na DOKAP’tan 1.6 milyon lira hibe

Çorum'da Kültür Yolu Projesi içerisinde yer alacak olan Tarihi Çorum Sokağı Projesi'ne, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından 1 milyon 679 bin lira hibe verildi.

Kültürel kimliğin korunarak estetik sokak mimarinin ortaya çıkartılması için Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan Tarihi Çorum Sokağı Projesine, DOKAP'tan 1 milyon 679 liralık hibe desteği verilmesine onay verildi.

ÇORUM'UN TARİHİ YAPISI ORTAYA ÇIKACAK

Çorum'un tarihi yapısını ortaya çıkaracak projelere imza attıklarını belirten Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Tarihi Çorum Sokağı Projesi için DOKAP'a hibe başvurusu yaptıklarını ve 1 Milyon 679 bin TL hibeyi aldıklarını söyledi. Çorum Kalesindeki çalışmalarında aralıksız devam etitğini belirten İsmail Yağbat;"İkiz Konakların restorasyonu için onay ve ödenek aldık, tarihi çeşmeleri yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvadık. Son olarak Şeyh Eyüp Sokak ve Eskisaray Sokağı kapsayan 270 metre uzunluğundaki Tarihi Çorum Yolu projemiz için de DOKAP'tan 1 Milyon 679 bin liralık hibe onayı çıktı. Tarihi ayağa kaldıracak, şehrimizin turizmine katkı sağlayacak olan turizm projeleriyle ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bu projeleri en kısa sürede hayata geçireceğiz" diye konuştu.