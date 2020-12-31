Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu 4 kişi yakalandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Merkez Eyyübiye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İslami ve Roma dönemine ait 330 sikke ile Roma dönemine ait 6 heykel, 1 sandık, 22 obje, 6 İncil ile Antik döneme ait 3 biblo, Helenistik döneme ait 1 parşömen ve 1 büyüteç ele geçirdi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.