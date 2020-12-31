Tarihi fabrikada sahte içki operasyonu! Cumhuriyet Fabrikası’nın deposunda sahte içki ürettiler

Adana polisi sırf para kazanmak uğruna insanların sağlığını hiçe sayan kişilere karşı mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler yılın son operasyonunu tarihi bir fabrikanın kiralanan depolarındaki sahte içki üretim tesisine yaptı. Baskında yılbaşı öncesi satılması planlanan 3 ton sahte içki ve 20 litre de kaçak etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

YILBAŞI ÖNCESİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi sahte içkinin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla çalışmalarına hız verdi. Polis yaptığı çalışmalarda atıl durumda olan tarihi "Cumhuriyet Fabrikasının" iki deposu kiralanarak sahte içki imalathanesine çevrildiğini tespit etti.

KANALİZASYONA DÖKÜLDÜ

KOM ekipleri söz konusu adrese baskın yaptı. Operasyonda iki sahte içki imalathanesi bulurken, 3 ton sahte içki 20 litre de kaçak etil alkol ele geçirdi. Polis imalathanenin ikisinde de bidonlar içinde içkiye dönüştürülmek üzere su içiresinde üzümler olduğunu, ocak ve damıtma sisteminin kurulduğunu belirledi. Sahte içkiler dökülerek imha edilirken olayla ilgili S.M.T. ile İ.S.'yi gözaltına aldı.

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