Teröristlerin kampı imha edildi

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda örgüt mensuplarının çok amaçlı olarak kullandığı kampı imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Merkez Kırsalında 30 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştiren operasyonda 4 mağara/ sığınak imha edilmiştir. Bu yerlerde; 1 adet tuzaklanmış el bombası, 20 adet büyük tüp, 10 adet akü, 250 metre elektrik kablosu, 200 metre branda, 2 adet soba, 1 adet ocak, 20 kilogram çay, 20 kilogram tuz, 15 kilogram pirinç, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

‘Kobani’ iddianamesi tamamlandı: 108 kişiye ceza talebi

PKK iddianamesinde flaş ayrıntı: HDP örgütün projesidir