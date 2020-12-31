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2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne kadar, kaç TL? , neye göre belirlenir?

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişine az bir zaman kala araştırmaları başladı. 31 Aralık 2020 akşamı yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye 100 milyon TL değerinde olup şans oyunu sevenlerin sıkça araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra şanslı numaralar belli olacak ve büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara teselli ikramiyesi verilecek. Peki; , nasıl belirlenir? 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:42 Son Güncelleme: 31.12.2020 08:42 ABONE OL
2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Teselli ikramiyesi nedir, neye göre belirlenir?

31 Aralık 2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL ve çeyrek bilet ise 25 TL olarak belirtildi. Öte yandan teselli ikramiyesi hakkında da araştırmalar başladı. Bilindiği üzere bu yıl büyük ikramiye 100 milyon TL değerinde olmaktadır. Peki; teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Milli Piyango İdaresi yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandıktan sonra şanslı numaraların belli olması ile, Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek ikramiyeye Teselli ikramiyesi denir.

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TESELLİ İKRAMİYESİ 2021 NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde belli olacak olan rakamlarla birlikte teselli ikramiyesi kazananları da belli olacak…

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Teselli ikramiyesi nedir, neye göre belirlenir?
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