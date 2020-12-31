Tıp öğrencisi kardeşlerin yardımına Batman Belediyesi yetişti

Batman Belediyesi, eğitime destek projesi kapsamında uzaktan eğitim gören Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Üveyes ve Kevser Tarhan kardeşlere birer dizüstü bilgisayar hediye etti.



Baba Hasan Tarhan, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan 8 çocuğunun eğitimlerinden geri kalmamaları ve derslerini evden takip edebilmeleri için Batman Belediyesine müracaat ederek yardım talebinde bulundu. Tarhan ailesinin yardım talebini değerlendiren Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü, 8 öğrencinin derslerini evden takip edebilmeleri için dizüstü bilgisayar ve bir aylık internet desteğinde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili, Baba Hasan Tarhan ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan çocukları Üveyes ve Kevser Tarhan'ı makamında kabul etti. Tarhan ailesinin eğitim gören 8 öğrencisine eğitim desteği kapsamında dizüstü bilgisayar ve bir aylık ücretsiz internet hediye eden Başkan Yardımcısı Bilgili, başarılı öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar dileyerek dizüstü bilgisayarları güle güle kullanmaları temennisinde bulundu.