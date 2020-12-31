Trabzon’da 75 yaşındaki doktor koronavirüse yenik düştü!

Trabzon'da 20 gün önce koronavirüse yakalanan ve 15 gündür hastanede tedavi gören Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel (75) hayatını kaybetti.

Trabzon'da bir özel hastanede Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı olarak görev yapan 75 yaşındaki Uzman Dr. Hüseyin İlhan Demirel, 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede hemen tedaviye alınan Dr. Demirel, 15 gün önce sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Dr. Demirel, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Geçen yıllar Trabzonspor'da yöneticilik görevi de üstlenen Demirel'in ölümü; ailesi, meslektaşları, mesai arkadaşları, hastaları ve hasta yakınlarını üzüntüye boğdu.Dr. Hüseyin İlhan Demirel, görev yaptığı hastanede düzenlenecek törenin ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.