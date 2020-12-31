Trabzon’da tombala baskını: 9 kişiye  46 bin TL ceza yağdı

Trabzon'da yılbaşı gecesi Ortahisar ilçesindeki bir kahvehanede tombala oynandığı bilgisi alan asayiş şube ekipleri kahvehaneye baskın düzenledi. Ekipler tarafından kahvehaneye yapılan baskında tombala makinesi ile tombala oynayan 9 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira, kumar oynamak suçundan ise 1225'er lira idari para cezası olmak üzere toplam 46 bin 675 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca İş yerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca bulunduğu belirtildi.



Ayrıca Asayiş şube Yunus timlerince Yeni Sahil Yolu Beşirli Kavşağı'ndaki yol denetimlerinde 61 BP 448 plakalı araç içerisinde yapılan kontrollerde 3.34 gram esrar maddesi ve 1 adet kurusıkı ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Çağrı S,(28) ve Özgür B,(29) isimli şahıslar gözaltına alındı. Polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.