Uludağ yeni yıla keyifsiz giriyor

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezi olan Uludağ'a kar yağmayınca yeni yıla da sessiz ve keyifsiz giriliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kış turizminin vazgeçilmeyenleri arasında bulunan Uludağ'ı vurdu. Her yılbaşı döneminde karla kaplı olan ve kayak pistleri insan seline dönen Uludağ'a kar yağmayınca, bölgedeki oteller boş kaldı. Uludağ sessizliğe büründü.

BURSA'DA HAVA 18 DERECE



Hafta başından bu yana oldukça sıcak bir Aralık sonu geçiren Bursa'da hava sıcaklıkları 18 derecelere kadar yükseldi. Normal şartlarda kent ve çevresi oldukça soğuk bir Aralık ayı geçirirken, Uludağ ise beyaz gelinliğini giymiş olurdu. Oysa bu yıl Uludağ'a çok az yağan kar, sıcakların da etkisiyle hemen eridi. Gözde turizm merkezi bu yılbaşına sessiz ve kar sız girecek.