Vali’den sevgi evlerindeki çocuklara ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Sevgi Evleri Sitesinde kalan çocukların doğum gününü kutladı.



Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri Sitesinde kalan çocukları 2020'nin son gününde de yalnız bırakmadı.



Vali Dr. Osman Varol, Sevgi Evleri Sitesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Rıza Çeçen, kurum personeli ve çocukları tarafından karşılandı.



Çocuklarla şefkatle ilgilenen ve tek tek sohbet eden Vali Varol, çocuklarının doğum günü kutlamasına katılarak, yeni yaşlarının sağlık, başarı ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak çocuklara hediyeler verdi.





Vali Dr. Osman Varol, çocuklarla oyunlar oynadı, istek ve taleplerini dinledi. Çocuklarla sohbeti sonrasında evlerde incelemelerde bulunan Vali Dr. Varol, yapılan sosyal, sportif ve akademik çalışmalar hakkında Erim'den detaylı bilgi aldı.



Sevgi Evleri Sitesinin amacının çocuklarımıza aile odaklı hizmet vermek olduğuna vurgu yaparak, burada yapılan işin hassasiyet gerektirdiğinin altını çizen Vali Dr. Varol, küçük bir operasyon geçiren çocuğu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip hediyeler verdi.



Ziyareti vesilesi ile çocuklarının yeni yıllını kutlayan Vali Dr. Varol, 2021 yılının çocuklara sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesi temennisinde bulunarak, ziyaretlerini tamamladı.



Vali Dr. Varol'a ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz eşlik etti.