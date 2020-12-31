Van polisi yılbaşı öncesi harekete geçti! Uyuşturucu tacirleri Şila'ya takıldı

Van'ın Edremit ilçesinde narkotik polisi yaptığı çalışmalarda hassas burun Şila'nin da katılımıyla durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 81 kilogram eroin ve 17 kilgram menşeli belli olmayan madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri yıl başı öncesi özellikle zehir tacirlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Van'ın Edremit İlçesinde çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında Narkotik Madde Arama Köpeği ŞİLA ile birlikte durdurulan bir kamyonda yapılan aramada; 158 paket presli halde 81 Kilo 780 gram eroin maddesi, 37 paket halinde 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan madde ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak E.B. isimli şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edil cegi bildirildi.