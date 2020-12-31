Van'da 48 kilogram eroin maddesi ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 48 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında devam eden çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, 30 Aralık tarihinde elde edilen istihbari bilgiler sonucunda, Van'ın Başkale İlçesi, Atlılar mahallesinde düzenlenen pusu ve arazi aramasında, yol kenarına bırakılmış halde 48 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Olay ve şüphelilerine yönelik adli sorusturma devam ediyor.