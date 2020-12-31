Van'da son bir yılda 22 PKK'lı etkisiz hale getirildi. İkna yoluyla 36 terörist teslim oldu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 2020 yılı değerlendirme toplantısında, kentte terörle mücadele ve terörün finans kaynağı olan uyuşturucuyla mücadele konusunda 2020 yılında yapılan başarılı operasyonlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

BİR YILDA 36 PKK'LI TESLİM OLDU

Vali Bilmez, Van'da 2020 yılı içinde PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 244 operasyonda 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, 36 PKK'lı teröristin ise ikna edilerek teslim olmalarının sağlandığını söyledi. Bilmez, öte yandan 622 kişinin aileleri ile ikna çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Vali Bilmez, terör operasyonları kapsamında 677 kişi hakkında işlem yapıldığını bunlardan 129 kişinin tutuklandığını kaydetti.

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Van'da polis ve jandarma ekiplerinin başarılı operasyonlarına değinen Vali Bilmez, 2020 yılında 1299 olayda 1735 şahsın yakalandığını bunlardan 342 kişinin tutuklandığına dikkat çekti. Bilmez, operasyonlarda 5 ton 622 kilo 647 gram eroin maddesi, 738 kilo 548 gram metamfetamin, bir ton 281 kilo 637 gram esrar, 254 kilo 394 gram afyon sakızı, bir ton 560 kilo 142 gram kenevir bitkisi ve 2 milyon 21 bin 313 paket bandrolsüz sigaranın ele geçirildiğini söyledi.

227 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Özellikle insan kaçakçılığında geçiş noktasında olan Van'ın olaylarla anıldığını belirten Vali Bilmez, 2020 yılında 93 bin 615 kaçak göçmenin Van'ı güzergah olarak kullandığını kaydetti. Bilmez, son bir yıl içinde 503 olayın yaşandığını bu olaylarda 580 organizatörün yakalandığını ve bunlardan 227 kişinin tutuklandığını söyledi.

Bir yılda 8 ölümlü trafik kazasının yaşandığını kaydeden Vali Bilmez, 1132 yaralanmalı trafik kazasının yaşandığını dile getirdi. Vali Bilmez, yaşanan kazalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 136 kişinin ise yaralandığını belirtti. Bilmez, jandarma ve polis ekiplerinin trafik uygulamalarında 104 bin ceza yazıldığını ve cezai işlemlerde 43 milyon 675 bin 555 TL para cezasının yazıldığını ifade etti.