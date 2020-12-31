Yağmacılar tutuklandı

Gaziantep'te cep telefonunu gasp etmeye çalıştıkları şahsın direnmesi üzerine bu kişi silahla yaralayarak kaçan 5 kişi yakalanarak mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan gaspçılar cezaevine konuldu.
22 Aralık 2020 günü Şahinbey ilçesinin Tekstilkent mahallesinde meydana gelen olayda, 5 kişi tüfek çekmek suretiyle, H.A. isimli mağdur şahsın cep telefonunu almaya çalıştı. H.A'nın direnmesi üzerine şahsı yaralayan gaspçılar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gasp Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen A.K., M. A., S.Ç. ve T.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan gasp zanlıları sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.