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“Yakışıklı çıkıyor muyum abi” dedi, 3 bin 50 liralık poz verdi!

’ta yılbaşı gecesi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye toplamda 12 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Cezayı yiyen gençler kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Yakışıklı çıkıyor muyum abi” diye sorması dikkat çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 23:05 Son Güncelleme: 31.12.2020 23:16 ABONE OL
“Yakışıklı çıkıyor muyum abi” dedi, 3 bin 50 liralık poz verdi!

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi'nde 46 NT 941 plakalı otomobili durdurdu.

Durdurulan otomobilde bulunan A.T, C.S, A.M isimli biri kadın 3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira, maske takmadıkları için ise 900'er lira cezai işlem uyguladı.

Ekiplerin otomobildeki aramalarının ardından üç genç olay yerinden ayrılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yakışıklı çıkıyor muyum abi, on numara" dedi.

Üç genç daha sonra olay yerinden geldikleri otomobil ile ayrıldı.

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“Yakışıklı çıkıyor muyum abi” dedi, 3 bin 50 liralık poz verdi!
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