31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bugün 31 Aralık Perşembe bankalar açık mı kapalı mı?

Yılbaşı günü ve ertesi gün 1 Ocak tarihinin hafta içi günlerine denk gelmesinden dolayı PTT, eczane, kargo ve bankalar açık mı gibi pek çok sorunun yanıtı önem kazanıyor. Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul edilirken bilindiği üzere 31 Aralık günü resmi tatile dahil değil. Peki; yarın bankalar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.