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Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Yılbaşına sayılı günler kala eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. 31 Aralık Perşembe gününe 1 Ocak yılbaşı Cuma gününe denk gelmesi kafalarda birçok soru işaretine de neden oldu. Bunların en başında eczanelerin çalışma durumu oldu. 31 Aralık resmi tatil olmadığı için yarın tüm resmi kurumlar açık olacak ve hizmet verecek. İlaç ve medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki ? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:07 Son Güncelleme: 31.12.2020 09:08 ABONE OL
Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Yeni yıla saatler kala en çok araştırılan konulardan birisi de eczanelerin durumu oldu. Özellikle ilaç ve medikal gibi ihtiyaçlar için 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerini bekleyen vatandaşlar yarın eczaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil günü ve öncesinde eczaneler günlük hayatın içinde birçok iş için gerekli oluyor. Peki Yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

YARIN ECZANELER AÇIK MI?

Koronavirüs tedbirlerince 3 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı eczanelerin çalışma durumlarını merak ettirdi. 31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü eczaneler kapalı olacak.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil değil.

31 ARALIK VE 1 OCAK YILBAŞINDA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler de resmi tatil olmasından dolayı kapalı olacaklardır. Nöbetçi eczanelerden ihtiyaçlarını alabilirsiniz. Öte yandan hastanelerde poliklinik hizmeti vermeyecektir o yüzden randevu sisteminden de poliklinik için 1 Ocak günü randevu almanız mümkün değildir ancak acil servisler her daim açık olacaktır.

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Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?
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