Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Yeni yıla saatler kala en çok araştırılan konulardan birisi de eczanelerin durumu oldu. Özellikle ilaç ve medikal gibi ihtiyaçlar için 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerini bekleyen vatandaşlar yarın eczaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil günü ve öncesinde eczaneler günlük hayatın içinde birçok iş için gerekli oluyor. Peki Yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

YARIN ECZANELER AÇIK MI?

Koronavirüs tedbirlerince 3 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı eczanelerin çalışma durumlarını merak ettirdi. 31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü eczaneler kapalı olacak.