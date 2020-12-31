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Bugün kargolar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak , çalışıyor mu?

Yeni yıl öncesinde en çok araştırılan konulardan birisi de kargoların durumu oldu. Özellikle tahsilat, ödeme, kargo hizmetleri gibi işlemleri için 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerini bekleyen vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil günü ve öncesinde kargolar günlük hayatın içinde birçok iş için gerekli oluyor. Kargo teslim alacaklar ya da gönderecekler en doğru bilgiye ulaşmak istiyor. Peki Yarın kargolar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak , çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:03 Son Güncelleme: 31.12.2020 08:03 ABONE OL
Bugün kargolar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında kargolar açık mı, çalışıyor mu?

Yılbaşına sayılı günler kala kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Uzun süredir kargo bekleyen vatandaşlar kargo çalışma saatlerine bakmaya başladı. 31 Aralık Perşembe gününe denk gelirken 1 Ocak Cuma gününe denk gelirken yılbaşı tatil takvimi de belli oldu. Öte yandan vatandaşlar işlerini erkenden halletmek isterken 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri için kargo dağıtım firmalarının durumunu sorguluyor. Peki Yarın kargolar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında kargolar açık mı, çalışıyor mu?

YARIN KARGOLAR AÇIK MI?

Koronavirüs tedbirlerince 3 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kargo çalışma durumlarını merak ettirdi. 31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü kargolar kapalı olacak.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil değil.

1 OCAK YILBAŞINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve kargolarla ilgili resmi bir kurumdan açıklama gelmemesine rağmen yeni yılın ilk gününde resmi tatil bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurumlar arasında yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı da yılbaşında tatil yaparak bir günlüğüne ara verecek. Bunun dışında özel kargo firmalarının de kural olarak yılbaşında tatil yapması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmalarının şirket politikaları gereği yılbaşında kısmi hizmet verebilme ihtimali var.

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Bugün kargolar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında kargolar açık mı, çalışıyor mu?
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