Bugün kargolar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında kargolar açık mı, çalışıyor mu?

Yılbaşına sayılı günler kala kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Uzun süredir kargo bekleyen vatandaşlar kargo çalışma saatlerine bakmaya başladı. 31 Aralık Perşembe gününe denk gelirken 1 Ocak Cuma gününe denk gelirken yılbaşı tatil takvimi de belli oldu. Öte yandan vatandaşlar işlerini erkenden halletmek isterken 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri için kargo dağıtım firmalarının durumunu sorguluyor. Peki Yarın kargolar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında kargolar açık mı, çalışıyor mu?
Koronavirüs tedbirlerince 3 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kargo çalışma durumlarını merak ettirdi. 31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü kargolar kapalı olacak.
Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil değil.
PTT ve kargolarla ilgili resmi bir kurumdan açıklama gelmemesine rağmen yeni yılın ilk gününde resmi tatil bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurumlar arasında yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı da yılbaşında tatil yaparak bir günlüğüne ara verecek. Bunun dışında özel kargo firmalarının de kural olarak yılbaşında tatil yapması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmalarının şirket politikaları gereği yılbaşında kısmi hizmet verebilme ihtimali var.