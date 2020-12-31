Yeni yıl mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! Kısa, uzun, resimli yılbaşı mesajları ve hoş geldin 2021 sözleri

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ve sözleri ile mutlu yıllar! Kısa, uzun, resimli ve hoş geldin sözleri

gölgesinde geçen bugün sona eriyor. Yakınlarından uzakta yılbaşı geçirecek olan milyonlar, resimli ve sözleri araştırıyor. Kısa, uzun, resimli ve sözleri bu başlık altında yer alıyor. Seçeceğiniz resimli yılbaşı mesajı veya sözünü, istediğiniz mesajlaşma programı üzerinden sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte, yakınlarınıza mutlu yıllar dilemek için en güzel uzun, kısa resimli yeni yıl mesajları ve sözleri... Yılbaşı mesajları ile Hoşgeldin !

Giriş Tarihi: 31.12.2020 16:28 Son Güncelleme: 31.12.2020 22:17 ABONE OL
2021 yılbaşı mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! Kısa, uzun, resimli yeni yıl kutlama mesajları ve hoş geldin 2021 sözleri

yılı için geri sayım bu gece sona eriyor. Yılbaşına kısa bir süre kala ve sözleri araştırılıyor. gölgesinde geçecek olan yılbaşında, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle insanlar sevdiklerinden uzakta olacak. Bu başlık altında, 2021 resimli ve sözleri yer alıyor. Beğendiğiniz kısa, uzun ve resimli yeni yıl mesajı ve sözlerini, Whatsapp, SMS, MMS veya herhangi bir dijital platform üzerinden yakınlarınıza gönderebilirsiniz.

2021 YENİ YIL (YILBAŞI) KUTLAMA MESAJLARI: HOŞGELDİN 2021

Haberimizden seçeceğiniz resimli yeni yıl mesajları ve sözlerini sevdiklerinizle kolayca paylaşabilirsiniz. Mutlu yıllar!

2021 yılbaşı mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! Kısa, uzun, resimli yeni yıl kutlama mesajları ve hoş geldin 2021 sözleri

Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.!

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

2021 yılbaşı mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! Kısa, uzun, resimli yeni yıl kutlama mesajları ve hoş geldin 2021 sözleri

Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Yeni yılın umutla geçsin.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun.

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar… yeni yılınız kutlu olsun

2021 yılbaşı mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! Kısa, uzun, resimli yeni yıl kutlama mesajları ve hoş geldin 2021 sözleri

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah"a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

İlk aşk başkadır derler, gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

2021 yılbaşı mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! Kısa, uzun, resimli yeni yıl kutlama mesajları ve hoş geldin 2021 sözleri

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

Nerede yaşam varsa, orada ümit vardır. Tüm ümit ve başarılar yeni yılda senin olsun!

2021 yılbaşı mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! Kısa, uzun, resimli yeni yıl kutlama mesajları ve hoş geldin 2021 sözleri

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

2021 yılbaşı mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! Kısa, uzun, resimli yeni yıl kutlama mesajları ve hoş geldin 2021 sözleri

yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…

2021 yılbaşı mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! Kısa, uzun, resimli yeni yıl kutlama mesajları ve hoş geldin 2021 sözleri

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

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Yeni yıl mesajları ve sözleri ile mutlu yıllar! Kısa, uzun, resimli yılbaşı mesajları ve hoş geldin 2021 sözleri
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