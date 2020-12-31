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Yeni yıla arıza gidererek girdiler

’te elektrik arıza ekipleri yılbaşı gecesinde vatandaşlara kesintisiz enerji vermek için yeni yıla çalışarak girdiler.

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 1.1.2021 00:27 ABONE OL
Yeni yıla arıza gidererek girdiler

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.(VEDAŞ) arıza ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek, merkeze bağlı Değirmenaltı Köyündeki arızaya müdahale etti.

Vatandaşların kesintisiz enerji almaları için geceli gündüzlü çalışan ekipler yeni yıla gittikleri köyde arızayı gidererek girdiler.

Bitlis'te yılbaşı gecesi Emniyet, Jandarma, 112 Acil Servis ekipleri gibi arıza ekipleri de tam mesai yaptı. Gece gelen ihbarlara müdahale eden ekipler, yeni yıl içinde mesajlar verdi. Merkeze bağlı Değirmenaltı Köyündeki arızaya müdahale ederek, enerji veren ekipteki teknisyen Yunus Ağır, "VEDAŞ ekipleri olarak 2020 yılında Bitlisli hemşerilerimize kesintisiz enerji verebilmek için yılın son gününde de çalışıyoruz. Yeni yılın öncelik sağlık ve huzur getirmesi dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

Arıza ekibinden Ömer Gürcan ise, "Arıza ekibi olarak bugün Değirmenaltı köyümüzdeki arızaya müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji vermek için yılbaşı gecesinde de çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

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Yeni yıla arıza gidererek girdiler
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