Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! 65 litre sahte içki ele geçirdi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halk sağlığının korunması amacıyla yaklaşan yılbaşı öncesi operasyon düzenledi. Operasyonda 365 litre sahte içki, 18 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte ve kaçak içki ticaretinin önüne geçmek amacıyla tekel bayi, büfe, nargile kafe gibi işletmelere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Dikili ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde A.Ç. isimli şahısın adreslerinde yapılan aramada 350 litre sahte içki ve 2 adet sahte içki yapımında kullanılan damıtma cihazı bulundu. Jandarma ekipleri ayrıca Kemalpaşa ilçesi Sarılar, Yeni ve Kazımpaşa Mahallerinde İ.A., E.Ş. ve D.T. isimli şahısların işletmelerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 15 litre sahte içki ve 18 bin adet kaçak sigara ele geçirdi. Zanlılar hakkında işlem yapıldı.