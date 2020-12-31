Yılbaşında çiçek servisi tam gaz

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan yılbaşı gecesinde sokağa çıkma kısıtlaması, yılbaşını kutlamak isteyen vatandaşları evde kendi aralarında kutlamaya yöneltti. Pandemiden dolayı kötü bir yıl geçiren çiçekçi sektörü 1-3 Ocak arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak için açık kalacak.

Haliliye ilçesinde faaliyet gösteren Mustafa Yıldırım, "Bizler vatandaşların bu konuda motivasyonları yükseltmek adına şu günlerde yılbaşıyla alakalı evlerde süslemeler yapıyoruz. Evlere servisi yoğunlaştırdık. Çiçek iyi anların, güzel duyguların vazgeçilmezi bundan dolayı insanların şu anda motive olmaya ihtiyaçları var. Yılbaşı gecesinde evinde kutlayacak vatandaşlar, evlerini süslemek için çiçekler alıyorlar, süsleme materyalleri alıyorlar. Bizler de yoğun şekilde çalışıyoruz haliyle de işimiz şu dönemde iyi çok şükür" dedi.