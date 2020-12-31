Yılın en güzel haberini onlar aldı!

Geride kalmak üzere olan 2020 yılının son güzel haberi Bursa Osmangazi Belediyesinden geldi. Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Belediyedeki en düşük asgari ücretin 3 Bin 835 TL'ye yükselttiklerini duyurdu. Başkan Dündar'ın haberi Belediye çalışanlarıyla birlikte ailelerini de sevince boğdu.

Osmangazi Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediyede çalışan Bin 918 personel için yapılan sözleşme ile Osmangazi Belediyesi, personel maaşlarına yüzde 25 ile 47'ye varan oranlarda büyük bir iyileştirme yaptı. Bin 257 lira zam ile birlikte Osmangazi'de en düşük maaş 3 Bin 835 liraya yükseldi. Türkiye'de bu maaşları veren başka belediye olmadığına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bereketli olsun. Allah hayırlı etsin. Sağlık içerisinde harcamayı nasip etsin" dedi

DAVUL ZURNA İLE KUTLADILAR



Belediye çalışanları sevinçlerini davul zurna çalıp, meş'aleler yakarak kutladı. Çalışanların 'En büyük başkan bizim başkan' şeklinde tezahüratlarda sevgi gösterisinde bulunduğu Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Personelimize, yüzde 25'den yüzde 47'e varan oranlarda bir iyileştirme gerçekleştirdik. En düşük ücretimiz 3835 lira oldu. Yani 1257 lira zam yapmış olduk. Türkiye'de bu maaşları veren başka belediye yok. Bereketli olsun. Allah hayırlı etsin. Sağlık içerisinde harcamayı nasip etsin" dedi

PERSONELE TEŞEKKÜR



Adını taşıdıkları medeniyete layık bir anlayışla geleceğin şehrini kurduklarını ifade eden Mustafa Dündar, "İlçemiz Osmanlı Devleti'ni kuran atamız Osman Gazi'nin adını taşıyor. Burası tarih ve evliyalar şehri. Ana oğlunu işe göndermiş ve eve döndüğünde demiş ki; oğul ayakkabını kapının eşiğine vur ki içeri toz girmesin. Bursa vakıf şehridir. Ola ki evimize bir toz girerse biz onun hesabını veremeyiz. İşte bizim personelimiz, bu zihniyetle çalışıyorlar. Ben hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"HALKIN DESTEĞİ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"



Osmangazi Belediyesi'nin kurumsal yapısıyla, bütçesiyle ve personeliyle birlikte büyük ve güçlü bir belediye olduğunu belirten Başkan Mustafa Dündar, "Tüm dünya tarihte görülmemiş bir süreci yaşıyor. 13 Mart itibariyle Osmangazi Belediyesi çalışanları, vatandaşlarımıza yardımcı olmak, onlara hizmet götürmek adına çalışmalarını sürdürdü ve sürdürmeye de devam ediyor. Osmangazi gibi tarihi ve manevi değerleri yüksek bir ilçede bizler hizmet üretiyorsak bu bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Halkımızın bizlere vermiş olduğu destek en büyük gücümüz" şeklinde konuştu.

BAŞKAN DÜNDAR'A TEŞEKKÜR



Hizmet İş Sendikası adına ise Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar sayesinde işçi ve emekçi kazandığını ifade ederek, "Başkanımız Mustafa Dündar sayesinde alın teri ve akıl teri kazanmıştır. İşçilerimizin geleceği teminat altına alınmıştır. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Başkanımız üzerine düşeni yaptı, şimdi sıra bizde. Aidiyet duygusuyla işlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.