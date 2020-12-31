Yılın ilk bebeği ziyaretine pandemi engeli... Bakan Koca yılın ilk bebeğini telefonla tebrik etti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakırköy 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret ederek, gece yarısı 112 telsizinden anonsla sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladıktan sonra görüntülü konuşmayla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 2021 yılının ilk bebeğini dünyaya getiren Aydemir çiftiyle sohbet ederek mutluluklarına ortak oldu.

Yılın ilk dakikalarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bakırköy 112 Komuta merkezini ziyaret ederek Anonsa sağlık çalışanlarına seslenip "2020 yılı salgının bittiği yıl olmadı, umarım 2021 yılı salgının bitirdiğimiz yıl olur. Sağlığın güvencesi yine biz sağlık çalışanları olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anonsla sağlık çalışanlarına seslendikten sonra görüntülü konuşmayla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 2021 yılının ilk bebeğini dünyaya getiren Aydemir çiftiyle sohbet ederek mutluluklarına ortak oldu. Bakan Koca, ailenin İsra Nur ismini koyduğu bebeğin ismini öğrenerek, anneyle konuşup sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.

Koca, "Gözünüz aydın hayırlı ömürler nasip etsin. Bebek sağlıklı görünüyor. Ülkemize milletimize hayırlı evlat olarak yetişmesini nasip etsin. Yılbaşılarını ziyaret ederek geçiriyorduk. Fakat pandemi ve salgın nedeniyle pandemiye uymak zorunda kalarak teknolojinin marifetiyle ziyaret ettik. Pandemi bittikten sonra ziyaret edeceğiz" dedi.

İsra Nur'un 3 kilo 65 gram olarak normal doğumla dünyaya geldiği ve sağlıklı olduğu kaydedildi.