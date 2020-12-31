Yolda kalan vatandaşa ‘devlet takviyesi’

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bir vatandaş, aracının aküsü bitince yolda kaldı. Vatandaşın durumunu gören bir devriye ekibi ise ekip aracından akü takviyesi yaparak vatandaşın aracının çalışmasını sağladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde, merkez Meram ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, bir aracın başında bekleyen vatandaşı gördü. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşın aracının aküsünün bittiğini gören ekipteki polis memurları, polis aracını yanaştırıp otomobile akü takviyesi yaptı. Aracı çalıştırılan vatandaş ise ekiplere teşekkür ettikten sonra yoluna devam etti.





'YOLDA KALMIŞ ARACA DEVLET TAKVİYESİ'



Yaşananlara tanık olan Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bilgiç, çektiği fotoğrafları, "Yolda kalmış araca devlet takviyesi. Her bir ferdinize ayrı ayrı teşekkürler. Ayağınıza taş değmesin" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.