Yüksekova'da kayaklı koşu yarışması!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kulüpler arası kayaklı koşu yarışması yapıldı. Dereceye giren sporculara madalya verildi.



İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyündeki sporcu eğitim merkezinde Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kulüpler arası kayaklı koşu yarışması yapıldı.





7 kategoride 70 sporcunun katıldığı yarışmayı Yüksekova kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramcı ve aileler izledi. Hava sıcaklığının eksi 15 derece olduğu parkurda kayakçılar yarışı kazanmak için kıyasıya mücedele ettiler.



Yarışmanın sonunda da dereceye giren sporculara Kaymakam Doğramacı tarafından ödülleri verildi.

"YÜKSEKOVA TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN YERLERİNDEN BİRİSİDİR"

Bugün Yüksekova'da 2020 yılı Hakkari kayaklı koşu il birinciliği kategorisinde yarışlar yapıldı diyen Kaymakam Doğramacı," Çocuklarımız ciddi performans sergilediler hepsini tebrik ediyoruz. Hep birlikte güzel bir organizasyon gerçekleştirdik, inşallah bu organizasyonların daha da artmasını ve güzel tesislerle süslenmesini arzu ediyoruz. Yüksekova kar sporları, kış sporları noktasında Türkiye'nin önde gelen yerlerinden birisidir. Bu noktada gerekli yatırımların önümüzde ki dönemde yapılacak ve gençlerimiz daha fazla kış sporlarıyla işdigal edecekler. Önümüzdeki yıllarda Yüksekova daha başka daha farklı konularda belki Türkiye'de ki bazı müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek tesislere de sahip olacak" dedi.