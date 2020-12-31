Yüzlerini güldürdüler! Elleriyle giydirdiler

Adana polisi çadırda yaşayan tarım işçilerinin çocuklarına yılbaşı hediyesi olarak 135 mont dağıttı. Montlarını giyen ve sevinçleri gözlerinden okunan çocuklar, "Montlarımız eskimiş ve yırtılmıştı. Yeni montlarımıza kavuştuk artık üşümeyeceğiz. Polis amca ve ablalara teşekkür ederiz" diyerek sevinçlerini dile getirdiler. Polis iki ay önce de aynı bölgede 70 tarım işçisi aileye 70 baza ve yatak hediye etmişti.

135 ÇOCUK TESPİT EDİLDİ

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2020 yılının son gününde dezavantajlı ailelerin çocuklarına mont yardımı yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinde çadırda kalan tarım işçisi ailelerin 135 çocuğunu sevindirmek için harekete geçti.

MONTLARIMIZ YIRTILMIŞTI

Kolileri getiren polisler çocuklara tek tek montları dağıttı ve elleriyle giydirdi. Yeni montlarına kavuşan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Polis abla ve amcalarına teşekkür eden minikler, "Montlarım eskimiş ve yırtılmıştı. Yeni yılın hediyeleri çok güzel oldu. Artık üşümeyeceğiz" dediler.

DAHA ÖNCE BAZA VE YATAK GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Adana polisi daha önce de aynı bölgedeki tarım işçilerini ziyaret edip 70 baza ve yatak hediye etmişti. Yerde yatan çocuklar ilk kez yatakta uyumanın keyfini çıkarmıştı. Ailelerde "Allan devletimizden razı olsun. Bu kış günü yerde yatıyorduk. Çocuklarımız hasta oluyordu. Artık rahat rahat yatacaklar" diyerek polislere teşekkür etmişti.