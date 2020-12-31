Zihinsel engelli kadını yağmaladı! 15 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Arnavutköy'de 29 yaşındaki G.K isimli zihinsel engelli kadını, annesi ekmek alması için markete gönderdi. Engelli kadın, yaklaşık 20 dakika sonra evinin önüne geldi. 27 yaşındaki Ö.D, engelli kadını evinin bulunduğu binanın girişindeki ayakkabılıkta sıkıştırdı.

ZİHİNSEL ENGELLİ KADINA SALDIRDI



29 yaşındaki G.K'da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan rapora göre yüzde 70 zeka geriliği olduğu öğrenildi. Zihinsel engelli G.K'yi bina girişindeki ayakkabılığa sıkıştıran Ö.D, genç kadına saldırdı. Mahalle sakinlerinden olduğu anlaşılan Ö.D, engelli kadının kolundaki altın bileziği zorla çekip aldı. Bu sırada genç kadını bileğinden yaralayan Ö.D, kaçarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Bunun üzerine G.K, yaşadığı saldırıyı annesi anlatması üzerine, geç kadının annesi N.K, şüpheli Ö.D'den şikayetçi oldu.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



29 yaşındaki zihinsel engelli kadının annesi N.K'nın şikayeti sonucu savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 27 yaşındaki Ö.D hakkında 'beden ve ruhen kendisini savunamayacak kişiye konutta yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli Ö.D, iddianamede yer alan ifadesinde kendisine yöneltilen suçları kabul etmediğini söyledi. Ancak Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü tarafından tutulan tutanakta şüpheli Ö.D'nin karakola götürülmesi esnasında polis memurlarına suçu işlediğini ve çaldığı altın bileziği 2400 TL karşılığında bir kuyumcuya sattığını beyan ettiği anlaşıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.