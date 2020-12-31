Zonguldak'ta uyuşturucuya operasyon

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kg kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yılbaşı tedbirleri kapsamında Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Güdüllü köyünde H.A ve M.Ç isimli şahısların içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 1 kg kubar esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine şüphelilerden M. Ç ifadesi alınarak serbest bırakılırken, H.A ise adli makamlara sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın bildirildi.