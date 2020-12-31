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'ta uyuşturucuya operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kg kubar esrar ele geçirildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:13 ABONE OL
Zonguldak'ta uyuşturucuya operasyon

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kg kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yılbaşı tedbirleri kapsamında Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Güdüllü köyünde H.A ve M.Ç isimli şahısların içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 1 kg kubar esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine şüphelilerden M. Ç ifadesi alınarak serbest bırakılırken, H.A ise adli makamlara sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın bildirildi.

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Zonguldak'ta uyuşturucuya operasyon
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