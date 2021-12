Güncel trafik cezaları ve yasal hız sınırları 2021: Trafik cezaları ne kadar, kaç TL?

2021 trafik cezaları zam oranı belirlendi. Resmi Gazetede yayınlanan "Vergi Usul Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının %9,11 olarak belirlenmesinin ardından 2021 trafik ceza tutarları da güncellendi. 2021 yılında kış lastiği kullanmayanlara 766 TL, trafikte makas atanlara 1.228 TL, plakasız araç kullananlara 2.270 TL, engelli yerine park edenlere 264 TL. trafik cezası kesiliyor. Peki, 2021 yeni trafik cezaları ne kadar? İşte güncel trafik cezaları tam liste…

HIZ SINIRI CEZASI NE KADAR?

Hız sınırını bilerek ya da bilmeyerek aşan sürücüler, hız sınırı cezası ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Burada sürücüler için önemli bir hatırlatma yapmak gerekirse, hız sınırı cezası hız sınırının ne kadar aşıldığına göre belirlenmektedir. Ayrıca hız limiti, trafikte aracınızın cinsine, yola göre farklılık gösteriyor. 2021 ile birlikte yeni düzenlemelerin girmesi üzerine hız sınırı aşma cezalarına ilişkin detaylar ise şöyle;

Hız sınırını %10%30 aşmanın cezası 314 TL, Hız sınırını %30%50 aşmanın cezası 652 TL, Hız sınırını %50 üzerinde aşmanın cezası ise 1.340 TL. olarak karşımıza çıkıyor. Şehirler Arası hız sınırları aşımlarına göre ceza miktarları ise şöyledir;

Yerleşim Yeri İçinde Hız Sınırı 50 km/s olan yollarda

55 Km/s65 Km/S arasında: 314,00 TL

55 Km/s65 Km/s arasında: 652,00 TL

75 Km/s üzeri için: 1339,00 TL

Şehirler arası hız sınırı 80 Km/S olan yollarda

88 KM/S İLE 104 km/s arasında: 314,00 TL

104 Km/s120 Km/S arasında: 652,00 TL

120 Km/s üzeri için: 1339,00 TL

Şehirler Arası hız sınırı 90 Km/S olan yollarda;

33 Km/s117 Km/S arasında: 314,00 TL

117Km/s135Km/S arasında: 652,00 TL

135 Km/s üzeri için: 1339,00 TL

Şehirler Arası Hız Sınırı 110 Km/s olan yollarda;

121 Km/s143 Km/S arasında: 314,00 TL

143 Km/s165Km/S arasında: 652,00 TL

165 Km/s üzeri için: 1339,00 TL

Şehirler Arası hız sınırı 120 Km/s olan yollarda ise;

132 Km/s156 Km/S arasında: 314,00 TL

156 Km/s156 Km/S arasında: 652,00 TL

180 Km/s üzeri için: 1339,00 TL

GÜNCEL TRAFİK CEZALARI TAM LİSTE

Trafikte can güvenliği açısından belirlenen belli başlı trafik kuralları bulunmaktadır. Araç takip mesafesini korumak, alkollü araç kullanımından kaçınmak, hatalı sollamalarda bulunmamak ve emniyet kemeri takmak gibi hayati önem taşıyan kurallar sürücülerin hem kendi can güvenliğini korumak hem de diğer sürücülerin can güvenliğini riske atmamak için oldukça önemlidir. Kurallara uyulmadığı takdirde ise trafik cezası en ağır şekilde karşımıza çıkmaktadır. Buna göre %9.11 oranında gelen zamlarla birlikte 2021 trafik cezaları aşağıdaki listede yer almaktadır;

Tescil Belgesini bulundurmamak 122 TL.

Araca sahte plaka takmak 6.687 TL.

Tescilli aracı Plakası olmadan kullanan sürücüye 2.081 TL.

Tescil plaka ve belgesi olmadan trafiğe çıkmak 1340 TL.

Ehliyetsiz araç kullanan ve 3. Defa alkollü araç kullananlara 2.699 TL.

Plakada değişikliğin cezası 505 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak yola çıkanlara 6910 TL

Sahte plaka takma 6687 TL para cezası

Engelli yerine park edenlere 264 TL

Yayalara ilk geçiş hakkına uymama 488 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma 314 TL.

Belediyeden ruhsat almadan yolcu taşımak 5.010 TL.

Hız sınırını %1030 den fazla aşmak 314 TL

Hız sınırını %3050 en fazla aşmak 314 TL

Hız sınırını %50 den fazla aşmak 1228.00 TL'den 1340 TL'ye

Muayenesi olmayan araçla trafiğe çıkma 314 TL

Yasak olan alanda solama yapmak 314 TL para cezası

Çakar lamba takana, aracına gereksiz lamba takana 1.228 TL.

Alkol testine itiraz etmek 2.869.00 TL'den 3.516 TL'ye

Trafik işaretlerine uymama 314 TL

Emniyet şeridi ihlali 1.228 TL

Abart egzos kullananlara 1.002 TL. ceza, mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men

Emniyet kemeri kullanmamak 132 TL'den 144 TL'ye

Drift yapanlara 6141 TL. ceza ve 60 gün ehliyete el koyma

Radara girme (%30 314 TL)

Şerit izleme kurallarına uymayan 652 TL

Makas atmak 1340 TL

Ters şeride girme 1.228 TL

Şerit izleme kurallarına uymayan 314 TL

Trafikte makas atma 1.228 TL

Trafik işaretlerine uymama 314 TL.

Aracın maksat dışı kullanılması 1.228 TL.

Ehliyeti yanında bulundurmamak 314 TL.

Ehliyetsiz araç kullanan 2.698 TL

Yayalara öncelik vermeyenlere 652 TL

Takograf ve taksimetre kullanmayan 652 TL

Hatalı park etmek 144 TL idari para cezası kesilecek.

2021 YILI TRAFİK İDARİ PARA CEZASI REHBERİ

http://www.trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/03Mevzuat/2021yılıtrafik idaricezarehberi.pdf

Dilerseniz 2021 trafik cezalarına ilişkin detaylara bu link üzerinden de ulaşabilirsiniz.

EDS CEZASI NE KADAR?

EDS yani Elektronik Denetleme Sistemi, sürücülerin yaptıkları ihlallerin tespit edilmesine yardımcı olan kameralardır. Kayıtlarda olası bir kırmızı ışık ihlali söz konusu ise, aracın kırmızı ışık öncesi ya da sonrası birebir görüntülenmekte, bu sayede de kesinlikle itiraza ve tereddütte müsaade edilmemektedir. Kırmızı ışık cezası 2021 yılı için zam ile birlikte belirlenen miktarı 314 TL'dir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödendiği takdirde %25 indirimli olarak 235,50 TL olacaktır. Bununla birlikte son 1 yıl içinde 3 defa kırmızı ışık ihlali yapanların sürücü belgelerine 30 gün el konulmakta ve trafiğe çıkma kısıtlaması devreye girmektedir.