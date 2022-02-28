2021 yılında 174 bin 85 çift boşandı!

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı. Yapılan açıklamada, 2020 yılında 488 bin 335 çiftin, 2021 yılında ise 561 bin 710 çiftin evlendiği bu rakamlara göre bin nüfus başına düşen evlenme sayısı ve evlenme hızının ı 2021 yılında binde 6,68 olarak gerçekleştiği belirtildi.

174 BİN 85 ÇİFT BOŞANDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 136 bin 570 iken 2021 yılında 174 bin 85 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2021 yılında binde 2,07 olarak gerçekleşti.

KOCAELİ İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Kocaeli'nde Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 11 bin 291 iken 2021 yılında 13 bin 94 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2021 yılında binde 6,50 olarak gerçekleşti. Öte yandan Boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 3 bin 644 iken 2021 yılında 4 bin 651 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2021 yılında binde 2,31 olarak gerçekleşti.

İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Aynı istatistiklerde, yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2021 yılında erkeklerde 28,1 iken kadınlarda 25,4 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,7 yaş olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt izledi.



EN FAZLA BOŞANMA İZMİR'DE

Kaba boşanma hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,01 ile Antalya, binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,40 ile Hakkari, binde 0,46 ile Siirt ve Muş izledi.Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2021 yılında gerçekleşen boşanmaların %33,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, %20,9'u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.