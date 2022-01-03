2021 yılında 264 bin 202 uyuşturucu taciri yakalandı

Türkiye, geleceğin teminatı olarak gördüğü gençleri uyuşturucu bataklığına düşmemesi için mücadelesine aralıksız devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadelesi ve başarısı diğer ülkelerin takdirini kazanmış ve sonuçlar ise resmi raporlara yansımıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2021 yılı uyuşturucu ile mücadele verilerini paylaştı. 2021 yılında 193 bin 213 olayda 264 bin 202 şüpheli yakalanırken 19,3 ton esrar, 1,2 ton skunk, 14,4 ton eroin, 478 kilo kokain, 3,8 ton metamfetamin, 4,5 milyon captogon, 4,4 milyon ecstasy, 5,5 milyon sentetik ecza, 1 milyon kenevir bitkisi, 1.9 ton bonzai ve 59 kilo bonzai hammaddesi ele geçirildi.