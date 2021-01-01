1 Ocak bakkal ve marketler bugün açık mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar saat kaçta açılacak, kapanacak?

Son dakika haberleri... Yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulanacak olan dört günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında en çok merak edilen konulardan birisi de manav, fırın, kasap, bakkal ve marketlerin çalışma saatleri olarak öne çıkıyor. Zira, vatandaşlar, çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için bu yerlerin 1 Ocak yılbaşında açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.
4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığının genelgesi yayınlandı. Genelgede, merak edilen birçok detaya ilişkin bilgi verilirken 'Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık olacak mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak?' sorularına da açıklık getirildi. Bakanlığın genelgesine göre, manav, kasap, fırın, bakkal ve marketler, dört günlük kısıtlama süresince belirli saatlerde açık olacak.
İşte, yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketlerin ve bakkalların çalışma saatleri;
BAKKAL, MARKET VE FIRINLAR AÇIK OLACAK!
Genelgede yer alan bilgiye göre; Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.
Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.
Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.