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3 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ağabeyinin kullandığı traktörden düşüp öldü

'nin Çal ilçesinde, 11 yaşındaki ağabeyi Cem D.'nin kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki Deniz D. , ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 17:24 Son Güncelleme: 1.1.2021 17:25 ABONE OL
3 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ağabeyinin kullandığı traktörden düşüp öldü

Olay, Çal ilçesine bağlı kırsal Çalçakırlar Mahallesi'nde geçen çarşamba sabahı yaşandı. Cem D., kardeşi Deniz D.'yi de yanına alıp, 20 NH 144 plakalı traktörleriyle tarlaya gitmek için yola çıktı. Ancak Deniz D. hareket halindeki traktörden düşüp, tekerin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen aynı günün akşamı hayatını kaybetti.

Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, Deniz D., dün öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle Çalçakırlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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3 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ağabeyinin kullandığı traktörden düşüp öldü
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