70 yıllık hayal gerçekleşti

Rize merkezi Salarha ve Muradiye beldesine bağlayan Salarha Tüneli'nin 2 bin 977 metre uzunluğundaki ilk tüpü hizmete açıldı. Dalyan mevkisinde düzenlenen törene, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ile yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Çeber, "Tünelin sağ tüpünün açılışını yaptık, sol tüpün açılışını birkaç ay içinde yapacağız" dedi. AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, şehrin iki noktasının bütünleşmesi için çalıştıklarını aktararak, "Tünelin çıkışı ile birlikte yeni bir duble yol inşaatı yapacağız" değerlendirmesinde bulundu. Belediye Başkanı Metin, Salarha Tüneli'nin bölge insanının uzun yıllar istediği bir proje olduğunu vurgulayarak, "Vadide yaşayan 25-30 bin vatandaşın şehirle daha kısa sürede buluşmasını sağlayan önemli bir çalışma" diye konuştu. Karayolları Bölge Müdürü Aşık ise "Özellikle yaz aylarında 15-20 dakika olan seyahat süresi 5 dakikaya inecek. 70 yıllık bir hayaldi" dedi.