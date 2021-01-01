AÇIKLAMA GELDİ! 1 Ocak bugün camiler açık mı? Sokağa çıkma yasağında cuma namazı kılınacak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında dört günlük sokağa çıkma yasağı, 31 Aralık gecesi itibarı ile başladı. Yasak süresince birçok konu da araştırılmaya başlandı. Bunların başında, camilerin açık olup olmadığı ve cuma namazının cemaat ile kılınıp kılınamayacağı geliyor. İçişleri Bakanlığından cuma namazı ve camiler hakkında son dakika açıklaması yapıldı.

1 OCAK BUGÜN CAMİLER AÇIK MI?

Bakanlık, yaptığı açıklamada 'Camiler bugün açık mı, 1 Ocak cuma namazı kılınacak ve serbest mi?' sorusuna yanıt verdi. Konuyla ilgili olarak dün 15.00'te saat İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında gerçekleşen İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrası cuma namazının belirli koşullar kapsamında serbest olacağı da bildirildi.

İşte, detaylar;