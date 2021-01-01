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Ağaç kovuğunda el bombası

’nın ilçesinde dere kenarındaki bir ağacın kovuğuna saklanılmış el bombası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken el bombası patlatılarak imha edildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 1.1.2021 17:40 ABONE OL
Ağaç kovuğunda el bombası

Adana Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ağaç kovuğuna saklanılmış el bombası ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi jandarma karakoluna götürülürken el bombası, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.

EL BOMBASI İMHA EDİLDİ

Olay Kozan ilçesi Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. JASAT ekipleri, E.Ç. ve H.Ç.'nin el bombası temin ettiği bilgisine ulaşınca harekete geçti. El bombasının dere kenarındaki bir ağacın kovuğuna saklandığını tespit eden jandarma, zanlıların ev adreslerine operasyon düzenledi. E.Ç. ve H.Ç., gözaltına alınırken ikamete yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 25 mermi ele geçirdi. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülürken el bombası, imha edildi.

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Ağaç kovuğunda el bombası
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