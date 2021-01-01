‘Babama gideceğim’ deyince öldürmüş

Kayseri'ninPınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Ekinci'nin dövülerek öldürülmesi davasında anne Emel Öner ve sevgilisi Harun Sezer ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklardan Harun Sezer, minik Alperen'in merdivenden düştüğünü, hastaneye götürelim talebine karşın anne Emel Öner'in "Çocuk bu düşe kalka büyüyecek. Bir şey olmaz" dediğini söyledi. Anne Öner ise Harun Sezer'in Alperen'i döverek öldürdükten sonra gömdüğünü ileri sürdü.Davaya müdahil olan Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, "Daha önce kendi öz kızına istismarda bulunan bu cani tutuklanmış olsaydı Alperen yaşıyor olacaktı. Alperen'in olay günü son sözü 'Babama gideceğim' olmuş. Harun Sezer ise Alperen'i 'Demek babana gideceksin?' deyip döverek öldürdü" şeklinde konuştu.