Bin 400 litre sahte içkiyi dolduracaklardı! Boş şişelerle yakalandılar

2021 yılının ilk sahte içki baskınında bin 400 litre kaçak alkol ve 800 boş şişe ele geçirildi.

İstanbul Polisi; 2021 yılının ilk "Sahte İçki" operasyonunu düzenledi. Esenyurt Şehitler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir adrese baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda; bidonlar halinde bin 400 litre kaçak alkol, 540 adet dolu şişe kaçak alkol, 800 adet boş şişe, 300 adet kaçak alkol yapımında kullanılan kimyasal madde, çok sayıda etiket, sahte bandrol, kapak, 190 paket kaçak sigara, 39 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İş yeri sahibi C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Adres, Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.