Binlerce litre sahte içki ele geçirildi

Adana'dapolis, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan kişilere yönelik bir un ve çırçır fabrikasına operasyon düzenledi. Baskında, 165 litresi satışa hazır 3 bin 165 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 9 ton 171 kilogram sahte içki ele geçirildi.İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis yılbaşı gecesi piyasaya sürüleceği tespit edilen bin 200 şişe sahte içki ele geçirdi. Yakalanan şüphelinin duvarın arkasında gizli bölmede içki şişelerini sakladığı ve yılbaşına saatler kala da duvarı yıkıp satmak için dışarıya çıkarttığı ortaya çıktı.Bursa'nın Gemlik, İnegöl ve Orhangazi ilçelerinde yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda 185 litre etil alkol ve 587 litre sahte içki ele geçirildi.Bolu ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda, 375 litre sahte içki ile 12 şişe kaçak içki ele geçirildi.Ankara'da 310 litre etil alkol ve 146 şişe sahte içki ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.Mersin polisi, bir evde yaptığı aramada 246,5 litre sahte etil alkol ile 30 litre sahte içki ele geçirdi./SABAH