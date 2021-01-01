Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da 1 Ocak denetimi

’da 1 Ocak denetimi

’da yılın ilk gün yapılan kısıtlama denetimlerinde 5 Bin’den fazla kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde toplam 139 Bin TL para cezası uygulandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 1.1.2021 15:12 ABONE OL
Bursa’da 1 Ocak denetimi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Aralık ve 1 Ocak günlerini kapsayan denetimler gerçekleştirildi.

Yeni yıla saatler kala Bursa'da bir çok noktada denetim noktası oluşturan ekipler, aynı noktalarda yeni yılın ilk gününde de denetimlerini sürdürdü. İki günde uygulanan denetimlerde toplamda 59 Bin 295 kişi sorgulandı. çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Kuralları ihlal eden 62 kişiye 120 bin 484 TL para cezası yazılırken, denetlenen 3 bin 460 aracın 25'ine de 18 bin 787 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edilirken, kontrollerde 10 gram esrar, 1 adet aparat ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da 1 Ocak denetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA