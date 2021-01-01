Bursa’da 1 Ocak denetimi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Aralık ve 1 Ocak günlerini kapsayan denetimler gerçekleştirildi.

Yeni yıla saatler kala Bursa'da bir çok noktada denetim noktası oluşturan ekipler, aynı noktalarda yeni yılın ilk gününde de denetimlerini sürdürdü. İki günde uygulanan denetimlerde toplamda 59 Bin 295 kişi sorgulandı. çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Kuralları ihlal eden 62 kişiye 120 bin 484 TL para cezası yazılırken, denetlenen 3 bin 460 aracın 25'ine de 18 bin 787 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edilirken, kontrollerde 10 gram esrar, 1 adet aparat ele geçirildi.