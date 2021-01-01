Bursa’nın üreten kadınları

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 1.5 yıl önce bir araya gelen kadınlar bir kooperatif kurmayı ve bu kooperatifte yöresel lezzetler üreterek satışını yapmayı planladı. Orhaneli Belediyesi'nin tahsis ettiği yerde 8 kişiyle açılan kooperatif adeta 80 ortaklı bir üretim tesisine dönüştü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ortaklığında geliştirilen, İstihdam ve Mikro Girişimcilik Destekleme projesinin desteği ile açılan kadın kooperatifi, hazırladıkları projeyle Japon hükümetinden bile hibe aldı. Böylece Orhaneli Kadın Girişimi yeniden yapılanarak üretim kapasitesini en üst seviyeye çıkardı.Kooperatif, onlarca kadının büyük emekleriyle faaliyetini sürdürürken, üretmeyi ve kazanç elde etmeyi başaran bir çok ev hanımının hayatı da değişti. Tüm süreci kendileri yöneten kadınlar, maharetlerini ortaya koyarak, ekmek, baklava, reçel, salça ve turşu gibi ev yapımı birçok lezzeti bir arada üretiyor. Doğal ve organik ürünlerini, siparişlere göre adreslere teslim eden kadınlar, ayrıca sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptıkları ürünleri, talep olması halinde kargo yaparak e-ticarette de aktif rol oynuyor. Üniversitede Siyaset Bilimleri bölümünü bitiren İren Demir, kooperatifin kurucularından. Üniversite tezinde Türkiye'deki kadın hareketlerini inceleyen İrem Demir, "Genelde kadınlarımız daha çok dernekçi ve kooperatifsel hareketlerin içinde. Sonra dedim ki neden Orhaneli'nde de bu olmasın ve başladık" dedi. Bir başka üniversite mezunu Sibel Taşçı ise "Burada hem üretiyor hem eğleniyor hem de kazanç sağlıyoruz. Burada tam bir aile gibiyiz" ifadesini kullandı.