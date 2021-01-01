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'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi düzenlediği operasyonla piyasaya sürülmek üzere olan cinsel içerikli ürün ve kaçak içki ele geçirdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 1.1.2021 15:35 ABONE OL
Çorum'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi aldığı tedbirlerle kaçakçılara geçit vermedi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde yaptığı iki ayrı operasyonda sahte içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirdi. 2 şüphelinin otomobillerinde yapılan aramalarda 14 kaçak içki ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, bir başka şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise piyasa sunulmak üzere olan 3 bin 127 adet gıda bazlı cinsel içerikli ürün bulundu. Kaçak ürünlere el konulurken gözaltına alınan 3 kaçakçı, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Çorum'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
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