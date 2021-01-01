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Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını! 11 kişiye ceza yağdı

Yasaklara rağmen 'da dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını düzenlendi. Bursa'da, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak rezidans dairesinde dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi. İşte sosyal medyadan canlı yayın yaparak yakayı ele verdikleri o son dakika eğlencenin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 10:00 Son Güncelleme: 1.1.2021 10:04 ABONE OL
Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını! 11 kişiye ceza yağdı

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi. İşte son dakika detaylar



SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti. Dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.



SON DAKİKA! İHBAR ÜZERİNE POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı.



11 KİŞİYE TOPLAM 34 BİN 650 TL CEZA

Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.

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Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını! 11 kişiye ceza yağdı
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