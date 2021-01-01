Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını! 11 kişiye ceza yağdı

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi. İşte son dakika detaylar
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR
Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti. Dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
SON DAKİKA! İHBAR ÜZERİNE POLİS BASKIN DÜZENLEDİ
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı.