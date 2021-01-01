Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını! 11 kişiye ceza yağdı





SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR



Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti. Dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.