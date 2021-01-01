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Eşi fark etti, son anda kurtuldu

Türk-Sağlık Sen İl temsilcisi Çetin Tanık, evde doğalgazdan sızan gaz nedeniyle baygınlık geçirdi. Eşinin son anda durumu fark etmesi üzerine, Tanık hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.

Giriş Tarihi: 1.1.2021 16:42 ABONE OL
Eşi fark etti, son anda kurtuldu

Iğdır'da gece saat 01.30 sularında Çetin Tanık, ikamet ettiği evindeki doğal gaz kaçağı sonucu karbon monoksit zehirlenmesi yaşadı. Zehirlenmeye bağlı olarak bayılan Tanık, baş üstü yere düştü.


Düşmeden dolayı çıkan gürültüye uyanan eşinin olayı farketmesi üzerine, 112 acil servis ekiplerini aranarak durum bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Çetin Tanık Iğdır devlet hastanesine kaldırıldı. Aynı şekilde zehirlenme şüphesiyle Tanık'ın eşi ve çocukları da Iğdır Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

Adli vaka olarak girişi yapılan Çetin Tanık ve ailesinin gerekli müdahalelerinin ardından beyin kanaması ve karbon monoksit zehirlenmesi nedeniyle Tanık, Van Bölge Eğitim ve Arastırma Hastanesine sevk edildi. Çetin Tanık'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Halit Öztürk/SABAH

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Eşi fark etti, son anda kurtuldu
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