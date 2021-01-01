Eşi fark etti, son anda kurtuldu

Iğdır'da gece saat 01.30 sularında Çetin Tanık, ikamet ettiği evindeki doğal gaz kaçağı sonucu karbon monoksit zehirlenmesi yaşadı. Zehirlenmeye bağlı olarak bayılan Tanık, baş üstü yere düştü.



Düşmeden dolayı çıkan gürültüye uyanan eşinin olayı farketmesi üzerine, 112 acil servis ekiplerini aranarak durum bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Çetin Tanık Iğdır devlet hastanesine kaldırıldı. Aynı şekilde zehirlenme şüphesiyle Tanık'ın eşi ve çocukları da Iğdır Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

Adli vaka olarak girişi yapılan Çetin Tanık ve ailesinin gerekli müdahalelerinin ardından beyin kanaması ve karbon monoksit zehirlenmesi nedeniyle Tanık, Van Bölge Eğitim ve Arastırma Hastanesine sevk edildi. Çetin Tanık'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Halit Öztürk/SABAH