Hava kirliliğine Drone’lu denetim

Düzce Belediyesi ekipleri, özellikle kış aylarında hava kalitesinin düşmesine neden olan kaynakların tespiti için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda, günün belirli aralıklarında Drone destekli taramalarda bulunuluyor.

NEDENLERİ TESPİT EDİLDİ

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin yaşadığı hava kirliliği sorununu çözmek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucu, Aralık ayının ikinci haftası bölgeye gelen ölçüm aracı, 4 ayrı noktada ölçümlerde bulunuldu. Yapılan ölçümlerde hava kirliliğinin nedeni sanayi kuruluşlarının ısınmak için yaktığı kömür, trafik ve sanayi sitelerinde bulunan atölyelerde yakılan motor yağı olduğu saptandı. Bunun yanı sıra gelişi güzel yakılan başta araç lastikleri ile değişik atıklar olduğu belirlendi. Hazırlanan raporlar ile sanayi kuruluşlarının doğalgaz kullanımına teşvik edilmesi ve bacalarına filtre takılması, lastik ve yağ yakımı yapanlara ise ceza uygulanacağı ifade edildi.

YENİ BİR UYGULAMA

Hava kirliliğinin önlenmesi için alınan tedbirler bir bir hayata geçirilmeye başlanırken, özellikle kent merkezinde değişik noktalarda atık lastik veya ısınmak için motor yağı yakanlar ile çevreye hafriyat veya atık dökenlerin anında tespit edilmesi ve engellenmesi amacıyla da yeni bir uygulamaya geçildi. Düzce Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Müdürlükleri, günün belirli aralıklarında Drone ile hava denetimine başladı.

ANINDAN TESPİT

Düzce Belediyesine bağlı ekipler tarafından, Ağa ve Çay mahallelerinde önceki gün yapılan denetimlerde bir noktadan çıkan duman ve alevleri gören ekipler hemen bölgeye giderek müdahalede bulundu. Ekipler yanan lastikleri söndürürken, lastikleri yakan ve drone ile tespit edilen şahısa ulaşılarak hakkında tutanak tutuldu ve idari para cezası verilmesi için belediye encümenine sevk etti.

100 BİN LİRADAN 1 MİLYON LİRAYA

Hava kirliliğine çok büyük derecede etkisi olan lastik ve atık yağ yakmada denetimlerini sıklaştıran belediye ekipleri, tespit ettikleri kişilere 2872 sayılı Çevre Kanunu 20. Maddesi gereği işlem yapılıyor. Öte yandan Düzce'nin hava kalitesinin düşmemesi için 2021 yılında atık yağ ve lastik yakanlara 100 Bin TL'den 1 Milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.