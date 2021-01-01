İlk karantina hastanesinde vaka sayısı yüzde 30 düştü

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasında, koronavirüs salgınının başında yurt dışından tahliye edilen vatandaşlar karantinaya alındı. Hastane, salgının Türkiye'de yayılmasıyla birlikte pandemi hastanesine dönüştürüldü. Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç, "Sağlık personeli yoruldu, sürekli Kovid ile mücadelede yine ön saflardayız, bıkmadan mücadele ediyoruz. Son kısıtlamalar ile birlikte yatan hasta sayımız yüzde 30 oranında düştü. Gri poliklinikte günlük 900-1000 hasta varken, şu anda 200-300'lere düştü. Yoğun bakımda da boş yataklarımız var. Bazı yoğun bakım yataklarımızı 'no covid' yataklara, yani normal hastaların tedavisi için çevirmeye başladık" diye konuştu.