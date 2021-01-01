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İnşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi

'in Anamur ilçesindeki bir inşaatta, canlı müzik eşliğinde yeni yılı kutlarken suçüstü yakalanan 18 kişiye, 56 bin 700 TL ceza kesildi. Bir köşesi bar olarak düzenlenen ve ışıklarla renklendirilen inşaattaki eğlencenin organizatörü olduğu saptanan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 17:12 Son Güncelleme: 1.1.2021 17:20 ABONE OL
İnşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarıklar Mahallesinde bulunan inşaat halindeki binada yılbaşı partisi yapılacağı bilgisini aldı.

Savcılıkça verilen arama kararı doğrultusunda harekete geçen jandarma, adrese düzenlediği operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişiyi canlı müzik eşliğinde eğlenirken suçüstü yakaladı.

Bir köşesi bar olarak düzenlenen ve ışıklarla renklendirilen inşaattaki şüphelilere, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 56 bin 700 TL para cezası kesilirken, yapılan aramada ele geçirilen 107 şişe bandrolsüz içkiye el konuldu.

Eğlencenin organizatörü olduğu saptanan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

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İnşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi
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