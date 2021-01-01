İnşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi

Bir köşesi bar olarak düzenlenen ve ışıklarla renklendirilen inşaattaki şüphelilere, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 56 bin 700 TL para cezası kesilirken, yapılan aramada ele geçirilen 107 şişe bandrolsüz içkiye el konuldu.