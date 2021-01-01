İntihar etmem demişti, Feyzanur’a ne oldu!

Gaziantep'te 7. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki Feyzanur Saydam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın ağustos ayında, eski erkek arkadaşının evinden düşerek ölen Duygu Delen'in öldürüldüğünü belirterek yaptığı paylaşımda "Ben bir yerden aşağı atlamam. Allah korkum var, biri atmıştır. Hakkımı arayın" diye yazması dikkat çekti.

Şehitkamil ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur Saydam gece geç saatlerde 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Genç kızı kanlar içinde yerde görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur Saydam doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Feyzanur Saydam'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan genç kızın, ağustos ayında eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın ailesine ait 4. Kattaki evin penceresinden düşerek yaşamının yitiren Duygu Delen'in yaptığı paylaşımda, "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" yazması dikkat çekti.